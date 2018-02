Gené é o mais rápido no treino da F1 Com a mesma versão do carro utilizado por Schumacher e Rubinho domingo no GP da Austrália, o espanhol Marc Gené foi o mais rápido na sessão de treinos desta quarta-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha. O piloto de testes da Ferrari marcou 1m17s076 na melhor de suas 114 voltas. Outras equipes da Fórmula 1 testaram seus carros nesta quarta-feira em Jerez, ao contrário do que aconteceu na terça, quando Gené andou sozinho. McLaren e BAR participaram do treino, mas a Toyota não conseguiu sair dos boxes, porque algumas peças não chegaram a tempo da Austrália. Apenas pilotos de testes estiveram na pista nesta quarta-feira. O segundo melhor do dia foi o austríaco Alexander Wurz, da McLaren. Depois, vieram o britânico Anthony Davidson e o brasileiro Enrique Bernoldi, ambos da BAR. Mas no treino de quinta está prevista a participação do alemão Ralf Schumacher, titular da Toyota, além do brasileiro Ricardo Zonta (também da Toyota) e do italiano Luca Badoer, que deve testar o novo carro da Ferrari. Confira os tempos do dia: 1º Marc Gené (Ferrari) - 1m17s076 (114 voltas) 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m17s172 (88) 3º Anthony Davidson (BAR) - 1m18s606 (90) 4º Enrique Bernoldi (BAR) - 1m19s223 (122)