Gené é o mais rápido nos testes da F1 O piloto de testes da Williams, o espanhol Marc Gené, foi o mais rápido nos testes que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram nesta terça-feira em Monza, na Itália. O trabalho serve de preparação para a próxima etapa da temporada, dia 15 de junho, no Canadá. Na melhor das 53 voltas que fez no circuito, Gené marcou 1m23s216. Atrás dele veio outro piloto de testes: o inglês Anthony Davidson, da BAR, com o tempo de 1m24s024. Dois brasileiros estiveram na pista. Felipe Massa, da Ferrari, foi o 4º colocado (1m24s075) e Ricardo Zonta, da Toyota, ficou em 5º (1m24s411). Os testes em Monza vão até quinta-feira. Confira os tempos do dia: 1º Marc Gené (Williams) - 1m23s216 2º Anthony Davidson (BAR) - 1m24s024 3º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1m24s073 4º Felipe Massa (Ferrari) - 1m24s075 5º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m24s411 6º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m24s421 7º Takuma Sato (BAR) - 1m24s608