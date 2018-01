Gené faz o melhor tempo nos testes da F1 O espanhol Marc Gené, piloto de testes da Williams, foi o mais rápido nesta sexta-feira, no terceiro dia de testes de seis equipes da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, onde o colombiano Juan Pablo Montoya, titular da escuderia inglesa, havia marcado as melhores voltas nos primeiross dois dias. Com 1m17s401, Gené ainda ficou longe do tempo obtido por Montoya na quinta-feira (1m16s712). Atrás de Gené ficaram o próprio Montoya (1m17s500) e o italiano Jarno Trulli, da Renault (1m17s683). Os brasileiros Felipe Massa, da Ferrari, e Cristano da Matta, da Toyota, foram 8º e 11º colocados, respectivamente. A Renault, de Trulli, encerrou nesta sexta-feira sua participação nos testes em Jerez e a Toyota, de Cristiano da Matta, descansa sábado mas volta aos testes no domingo. Fora da pista, o holandês Jos Verstapen continua otimista sobre as chances de ficar com a vaga da Jordan, mas seu porta-voz alertou que ainda não existe um acordo entre piloto e equipe. "Isso ainda pode durar algumas semanas. Talvez no final de janeiro ou começo de fevereiro. Estamos muito confiantes, temos conversado bastante", informou Raymond Vermeulen.