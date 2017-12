Gené vira piloto de testes da Ferrari O espanhol Marc Gené foi oficializado nesta segunda-feira como o novo piloto de testes da Ferrari. Ele ocupava o mesmo cargo na Williams (desde 2001) e irá dividir o trabalho, na nova equipe, com o italiano Luca Badoer. Aos 30 anos, Gené assinou com a Ferrari para a temporada 2005 de Fórmula 1. Os dois pilotos titulares da equipe continuam sendo o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello. Gené, inclusive, já começa a trabalhar nesta terça-feira em sua nova equipe. Será no Circuito da Catalunha, na Espanha, onde a Ferrari e outras escuderias começam os treinos para a temporada 2005 da F1.