Geraldo Piquet vence a primeira etapa da Fórmula Truck A tradição da família Piquet no Autódromo de Cascavel (PR) se confirmou neste domingo: de ponta a ponta, Geraldo Piquet venceu a primeira etapa da Fórmula Truck do ano e somou 28 pontos, seguido de Beto Monteiro (Ford) e Renato Martins (Volkswagen). O piloto da Mercedes chegou à segunda vitória na categoria em uma corrida marcada por alguns acidentes. "Não sei se está no DNA da família ganhar aqui, mas esta corrida não vou esquecer. Foi a primeira da temporada e com direito a barba, cabelo e bigode. Fiz a pole, liderei a prova inteira e ganhei", comemorou o filho mais velho de Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1. Até então, Geraldo não tinha nenhuma "ligação especial" com o circuito paranaense, considerado um dos mais velozes do Brasil. "A primeira vez que corri aqui foi com a própria Truck, em 2003. Antes eu nunca tinha vindo ver nem meu pai e nem meu irmão correr aqui", assinala. Foi nesse mesmo autódromo que Nelsinho, atual piloto de testes da Renault, ganhou as etapas da Fórmula 3 Sul-Americana em 2001 e 2002 e onde o pai dos pilotos faturou o "Cascavel de Ouro", troféu da etapa do Campeonato Brasileiro de Super V, de monopostos, pouco antes de seguir carreira na Europa. Segundo colocado, Beto Monteiro comemorou muito a segunda colocação. "Eu com meu ´Velotrol´ [modelo popular de velocípede nos anos 80] me saí muito bem", afirmou. "Foi melhor que o esperado porque já queríamos ter um caminhão eletrônico para esta etapa, mas não deu tempo. Se tivesse iguais condições às do Geraldo, talvez desse para tentar vencer." Em terceiro chegou Renato Martins, que fez uma prova de recuperação após largar na 15ª posição. "Foi como se eu tivesse vencido. Foi um fim de semana sofrido. Eu não achava que tinha condições de vencer a corrida, deveria só administrá-la", concluiu.