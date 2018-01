Giaffone confiante para o GP do Texas A temporada 2001 da Indy Racing League (IRL) será encerrada neste sábado, com a realização do GP do Texas, na pista oval de Forth Worth. A prova deveria ter sido realizado em 15 de setembro, mas foi adiada por causa dos atentados terroristas em Nova York e Washington. O título deste ano foi conquistado pelo norte-americano Sam Hornish na penúltima etapa, que aconteceu no circuito de Chicagoland, no início de setembro. O brasileiro Felipe Giaffone , que assegurou o título de ?estreante do ano??, espera encerrar a temporada, pela equipe Treadway, com um bom resultado. ?Vou ter um motor tão potente quanto o de Chicago, quando a vitória esteve perto. Também estou confiante em vencer pela primeira vez porque meu carro tem um acerto excelente para a pista??, disse Giaffone, quarto colocado na classificação geral, com 295 pontos, contra os 451 do líder Hornish. Os treinos em Forth Worth acontecerão na sexta-feira. Serão duas sessões livres, além da que define o grid final. A corrida tem largada prevista para as 17 horas e o Sportv mostra o VT completo a partir das 20 horas.