Giaffone domina treino da F-Renault A equipe da família Giaffone dominou o primeiro treino da F-Renault brasileira nesta sexta-feira à tarde, em Interlagos. Gustavo Sonderman, da Giaffone Motorsport, fez a melhor volta, com 1min50s984 (média de 139,771 km/h). Em segundo ficou seu companheiro, Patrick Rocha, com 1min51s333. Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, ficou em terceiro, com Allam Khodair, do mesmo time, em quarto. A estreante Bia Figuereido, com 1min53s968, ficou em 22º lugar entre os 31 pilotos na pista. Neste sábado, será definido o grid de largada para a primeira etapa do campeonato.