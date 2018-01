Giaffone e Gil em situações opostas Dois pilotos brasileiros entram nesta sexta-feira no oval de Chicagoland, nos primeiros treinos para a 14ª etapa da temporada da Indy Racing League (IRL), com sensações opostas. Enquanto Felipe Giaffone, da MoNunn festeja o retorno ao campeonato após dois meses afastado por conta de um acidente, Gil de Ferran, da Penske, reencontra a pista onde sofreu um dos piores acidentes de sua carreira. ?Corri apenas uma vez no Chicagoland e não tenho boas lembranças?, diz Gil, referindo-se à prova do ano passado, quando, na 52ª volta, tentou desviar do carro de Al Unser Jr., que perdeu velocidade subitamente, e acabou batendo forte no muro. ?Apagou? com o choque, quebrou o pulso esquerdo, machucou o pé e a perna direitos e até hoje não consegue lembrar-se de detalhes daquela corrida. O prejuízo de Gil, aliás, foi duplo. Ele teve de abandonar a disputa pelo título - que acabaria ficando com o norte-americano Sam Hornish Jr. -, pois não pôde participar da última etapa da temporada. Este ano, Gil está novamente na briga pelo campeonato. É o segundo na classificação, com 404 pontos, atrás de seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves (429) e à frente de outro brasileiro, Tony Kanaan, da Andretti-Green, que soma 397. Para este fim de semana, Gil só quer uma coisa: ?Espero que sejamos competitivos?. Felipe Giaffone, que passou dois meses sentindo falta de correr, admite que precisa ir com calma em sua volta. Ele está voltando às corridas um mês antes do prazo estabelecido inicialmente pelos médicos. ?Fui eu que me determinei para voltar logo. Mas tenho de ser cauteloso, pois ainda estou em recuperação da cirurgia na perna direita.? Nesta sexta-feira serão realizadas duas sessões de treinos livres no oval de 1,5 milha (2,4 km) de Chicagoland. O grid será definido sábado. A corrida acontece no domingo às 13 horas.