Giaffone é o 4º nos treinos da IRL As previsões das equipes foram corretas e os motores Infiniti Nissan foram os mais rápidos no primeiro dia de treinos da Indy Racing League, em Fontana. Tomas Scheckter, filho do ex-campeão mundial de F-1 Jody Scheckter, foi o mais rápido, cravando a excelente média horária de 357, 40 km/h. Felipe Giaffone, com G-Force/Chevy da Mo Nunn, foi o melhor brasileiro, terminando em quarto. Mas foi o primeiro entre os pilotos que competem com chassi G-Force. Neste sábado, a partir das l6h (de Brasília), os pilotos disputam o grid. E a corrida, no domingo, começa às 17h30 (de Brasília). Os três primeiros colocados do campeonato ? Sam Hornish Jr. (89 pontos), Hélio Castro Neves (85) e Gil de Ferran (80) ? enfrentaram dificuldades no acerto dos respectivos carros, nesta sexta-feira, e só conseguiram respectivamente o 10º, 8º e 15º lugares nas duas sessões de treinos livres. ?Pelo menos, sabemos onde temos que mudar?, disse Hélio Castro Neves. Felippe Giaffone foi o segundo mais rápido no treino da manhã e acabou em quarto na classificação geral do dia. ?Conseguimos melhorar o acerto do carro que tínhamos no treino da manhã mas nossa melhor volta só não foi mais rápida porque não quis pegar o vácuo dos outros carros.? Giaffone explicou ainda que andou boa parte do tempo com o tanque cheio para testar o desempenho do carro na corrida. E concluiu: ?Nós ainda estamos cerca de 1,5 milha por hora mais lento do que os Infiniti e será difícil tirar essa diferença na tomada oficial.? Entre as equipes que utilizam motor Chevy, a Menards foi quem obteve o melhor resultado. O piloto Jacques Lazier ficou com o terceiro melhor tempo e admitiu que tem chances de render mais. A Menards tem tradição de bons resultados nos treinos em ovais longos como o de Fontana (2 milhas). Para Hélio Castro Neves, o treino desta sexta-feira demonstrou, principalmente, um equilíbrio muito grande entre todas as equipes, com 16 carros no mesmo segundo. ?Por aí dá para se ter a idéia da competitividade entre os carros?, comentou. A SporTV que tem os direitos de transmissão da corrida mostrará o teipe editado da prova, domingo, à partir das 20h quando a prova ainda deverá estar em andamento. A corrida de 400 milhas deverá durar cerca de três horas. Confira a Classificação: 1º - Tomas Scheckter, Dallara/Infiniti, 32s413; 2º - Eddie Cheever, Dallara/Infiniti, 32s504; 3º - Jacques Lazier, Dallara/Chevy, 32s557; 4º - Felipe Giaffone, G-Force/Chevy, 32s591; 5º - Robbie Buhl, G-Force/Infiniti, 32s602; 6º - Jeff Ward, G-Force/Chevy, 32s708; 7º - Buddy Lazier, Dallara/Chevy, 32s724; 8º - Hélio Castro Neves, Dallara/Chevy, 32s740. 15º - Gil de Ferran, Dallara/Chevy, 32s918; 18º - Airton Daré, Dallara/Chevy, 33s049.