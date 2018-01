Giaffone é o sexto mais rápido em Chicago O piloto sul-africano Tomas Scheckter, da Chip Ganassi, foi o mais rápido nesta sexta-feira nos treinos livres para a 14ª etapa da Indy Racing League. O melhor brasileiro foi Felipe Giaffone, da MoNunn, que volta a competir após dois meses afastado por causa de um acidente em que fraturou o fêmur direito e a pélvis. Ele foi sexto. Entre os pilotos que estão na briga pelo título da temporada, o melhor foi o neozelandês Scott Dixon, também da Chip Ganassi, o quinto mais rápido do dia. Scheckter fez o tempo de 24s4493. O segundo melhor nesta sexta-feira foi uma surpresa: o norte-americano Richie Hearn, da Menards, com 24s4820. O sueco Kenny Brack ficou em terceiro, com 24s5524, à frente de Bryan Herta, da Andretti/Green (24s5596), de Dixon (24s5796) e de Giaffone (24s5893). O brasileiro comemorou o desempenho. ?É ótimo perceber que continuo rápido", disse Giaffone. ?O carro está bom e estamos nos concentrando no acerto para a corrida, usando o vácuo. O bom é que não senti dores. Então, minha atenção não está na perna, mas sim em ganhar qualquer milésimo de segundo. Acho que vai dar para fazer uma grande corrida.? Hélio Castro Neves, o brasileiro da Penske que lidera o campeonato com 429 pontos, fez apenas o nono tempo (24s6573). Seu companheiro Gil de Ferran, segundo na classificação com 404, ficou em 13º (24s7153). ?Nós usamos a maior parte do dia para trabalhar o acerto do carro para a corrida. Fizemos alguns progressos?, explicou Gil sobre a estratégia da Penske. No entanto, o rendimento dos Dallara/Toyota da equipe no oval de 1,5 milha (2,4 km) de Chicagoland preocupa os pilotos. Tony Kanaan, da Andretti/Green, também teve um dia complicado e não foi além do 16º tempo (24s8067). Tony está em terceiro no campeonato, com 397 pontos, 10 a mais que Scott Dixon. A sessão que define o grid, neste sábado, está programada para as 18h30, de Brasília.