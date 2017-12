Giaffone é terceiro no GP doTexas O brasileiro Felipe Giaffone, da equipe Treadway (G-Force/Oldsmobile), chegou em terceiro lugar no GP do Texas, quinta etapa da IRL, disputado na madrugada deste domingo. Aírton Daré, da X-Treme (G-Force/Oldsmobile), não completou a prova. Apesar do pódio, Felipe perdeu a terceira posição do campeonato para Scott Sharp, vencedor da corrida. O brasileiro soma 135 pontos contra 147 do norte-americano. O líder da IRL é Sam Hornish Júnior, com 192.