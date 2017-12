Giaffone lidera 500 Milhas de Kart O piloto da Indy Race League (IRL) Felipe Giaffone lidera as 500 Milhas de Kart, que está sendo disputada no kartódromo Granja Viana, em Cotia, Grande São Paulo. Ele largou em segundo e logo pulou para a liderança da prova. Giaffone se revezará no kart com seus colegas da equipe Track & Field Hollywood, Flávio Andrade, Ricardo Rosset e Mauro Andrade. A Ari Racing, que largou na pole position, ocupa a quinta colocação. A equipe é formada pelos pilotos Rafael Suziki, Rafael Magno, Rony Breuel e Clemente Farias Jr. Em segundo lugar na prova está a equipe Birel J.C., com Luis Sousa, André Sousa, Rodrigo Sousa e Pedro Araújo. O piloto Rubens Barrichello, que está na pista neste começo de prova, ocupa a terceira posição. Ele corre pela equipe Tic-Tac, com os pilotos Tony Kanaan e Mário Haberfeld. Em quarto lugar está o filho do piloto Chico Serra, tricampeão da Stock Car, Daniel Serra, pela equipe Texaco. Ela é formada por Chico, Daniel e pelo kartista Rafael Daniel, que substitui o piloto Cristiano da Matta, da Fórmula Indy. Outra equipe que conta com pilotos brasileiros de categorias internacionais é a Red Bull, que está em nono lugar. Ela é formada pelos pilotos Ricardo Maurício, que disputou a F-3000 Internacional, Enrique Bernoldi, piloto da F-1, Ricardo Zonta, piloto de teste da equipe Jordan na F-1 e Miguel Drascoczy. A prova termina ao meio-dia deste domingo.