Giaffone otimista com testes na IRL O que há de comum entre as equipes Mo Nunn e Penske na Indy Racing League? Além de serem patrocinadas por marcas de cigarro - a Mo Nunn pela Hollywood e a Penske pela Marlboro -, as duas são as únicas que contarão com pilotos brasileiros em 2002. E enfrentarão o mesmo desafio de correr pela primeira vez na categoria. Nesta terça-feira, a Mo Nunn voltou a testar em Homestead. E o piloto Felipe Giaffone está otimista. "Estamos indo bem", garantiu. A temporada da Indy Racing League começa no dia 2, um sábado, em Homestead-Miami. Pela primeira vez, três pilotos brasileiros disputarão o campeonato: Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, pela Penske, e Giaffone, pela Mo Nunn. Gil e Helinho competirão pela primeira vez na categoria, enquanto Giaffone, o melhor estreante do campeonato de 2001 pela equipe Treadway, volta a participar da IRL. Como fizeram duas provasna IRL em 2001 - Phoenix e Indianápolis -, Helinho e Gil não serão considerados rookies (estreantes) na competição. Os técnicos das equipes Mo Nunn e Penske vieram da Cart - Championship Auto Racing Teams - e estão aprendendo na prática a trabalhar com os monopostos da IRL, bem diferentes dos carros da Cart. A Penske adotou chassi Dallara e motor Chevy; a Mo Nunn optou por chassi G-Force e motor Chevy. "A Penske está treinando muito. Foram 15 dias só no fim do ano passado. Praticamente o mesmo tempo que eu treinei durante toda a temporada passada. A equipe está investindo muito dinheiro, mas o Gil e o Helinho têm razão em ser cautelosos com os prognósticos. Na minha opinião, eles vão brigar pelo título", disse Felipe Giaffone. O piloto brasileiro da Mo Nunn também tem boas expectativas. Ele ficou em terceiro lugar no teste coletivo de Phoenix e tinha condições de ser o mais veloz. Nesta terça-feira, depois de treinar pela manhã, Giaffone comprovou que o carro já tem um bom acerto para a corrida de abertura. Das equipes de mais tradição na IRL, a que merece mais respeito é a Panther, com o patrocínio da Pennzoil. O campeão de 2001, Sam Hornish Jr., é um dos favoritos com o seu Dallara/Chevy. "Eles têm muito mais dados de todos os circuitos do que a Mo Nunn ou a Penske. Essa é uma deficiência que temos de superar ao longo do ano", explicou Giaffone. Outra estreante na IRL poderá ser a Ganassi. A equipe deverá inscrever pelo menos um carro para correr toda a temporada com o americano Jeff Ward. Em Indianápolis, contará também com a dupla da Cart: o sueco Kenny Brack e o brasileiro Bruno Junqueira.