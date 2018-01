Giaffone quer superar a má fase na IRL Enquanto três dos quatro brasileiros que têm chances reais de lutar pelo título da Indy Racing League comemoram o bom desempenho no campeonato - Tony Kanaan lídera com 177 pontos; Hélio Castro Neves é o terceiro, com 149; e Gil de Ferran, quinto com 132, venceu as 500 Milhas de Indianápolis -, Felipe Giaffone tenta superar o que considera uma ?má fase?. Ele não completou as duas últimas corridas e despencou na classificação. Está em nono, com 106. Sabe que não pode deixar a turma da frente fugir e espera dar início à reação domingo, no GP de Pikes Peak, sexto da temporada. ?É hora de zerar as coisas. Até porque, se os maus resultados continuarem, a situação vai começar a ficar difícil?, disse Felipe. Apesar de estar consciente de que este risco existe, ele não vê motivos para desanimar. ?O importante é que minha equipe (MoNunn) me deu um carro em condições de ser competitivo o ano inteiro?, explica o piloto, que corre com um conjunto Panoz G-Force/ Toyota. Giaffone vinha entre os primeiros na classificação até as 500 Milhas. Em Indianápolis, enfrentou um problema mecânico no carro e parou na sexta volta. No sábado passado, no GP de Dallas, estava em terceiro lugar na volta 191 das 200 programadas, quando foi tirado da pista por conta de uma manobra desastrada de Tora Takagi. O japonês brigava pela posição com Giaffone e com Scott Sharp. Forçou a passagem e tocou no carro do americano, que acertou o brasileiro, mandando-o para o muro. Detalhe: Takagi, novato na categoria, é companheiro de Felipe. Apesar de triste com o erro infantil de Takagi - foi criticado por vários pilotos, entre eles Sharp e Hélio Castro Neves -, Felipe procurou ser ?diplomático? com o japonês, que acabou continuando na pista e terminou a corrida em terceiro . ?O problema é que não dá para passar três carros onde só cabem dois??, limita-se a dizer sobre o acidente. Mas não nega que espera que Takagi tenha mais juízo daqui para frente. O GP de Pikes Peak marcará a volta à IRL do escocês Dario Franchitti, companheiro de Tony Kanaan na Andretti-Green. Ele está recuperado de uma queda de moto em seu país, que lhe ?rendeu? a quebra de uma vértebra e o tirou das três últimas corridas. Os treinos na pista oval do Estado do Colorado começam neste sábado, quando também será definido o grid de largada para a prova de domingo.