Giaffone troca a IRL pela F-Truck Depois de quatro temporadas correndo na Indy Racing League, o paulista Felipe Giaffone deu uma guinada radical na carreira: vai competir na Fórmula Truck brasileira. Ele acertou com a Roberval Motorsports e estréia domingo, em Goiânia (GO). Felipe vai pilotar um caminhão Scania. Detalhe: nesta terça-feira, em Londrina (PR), ele vai ter seu primeiro contato com um caminhão.