Giaffone volta à IRL, mas quer a Truck Felipe Giaffone deixa a Fórmula Truck para voltar a correr na IRL no ano que vem, na equipe de A.J. Foyt, Ainda assim, assinala que voltará à categoria dos caminhões. ?Fiz grandes amigos na Truck e é lá onde quero estar quando voltar a correr no Brasil?, falou o piloto paulista, que foi quinto colocado logo na estréia com os ?grandões?, este ano, na etapa de Goiânia.