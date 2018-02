Giancarlo Fisichella quer correr na escuderia Force India

O italiano Giancarlo Fisichella afirmou no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, no qual participa dos treinos de pré-temporada com a equipe Force India, que em 2008 quer ser um dos pilotos titulares da nova escuderia. Apesar de a Renault ainda não ter comunicado de forma oficial se ele continuará em 2008, Fisichella sabe que, no caso de não continuar na equipe francesa, pretende prosseguir sua carreira na Fórmula 1 na Force India, antiga Spyker. "O que me motiva é meu amor por este esporte e acho que ainda posso fornecer muito à qualquer equipe", declarou Fisichella. "O projeto que a Force Índia me mostrou é muito interessante. Disporão de um orçamento muito maior que o do ano passado. Sei que se em 2008 estiver nesta escuderia oferecerei coisas para que possam crescer muito", concluiu.