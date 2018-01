Gibernau é o mais rápido; Barros é 4º O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) foi o mais rápido do dia na primeira sessão de treinos da MotoGP, realizada nesta quinta-feira no circuito australiano de Phillip Island. Gibernau marcou o tempo de 1min.30s.29, ficando à frente do norte-americano Nicky Hayden (Honda), que fez 1:30.530 e garantiu a segunda posição. O italiano Valentino Rossi (Yamaha) foi o terceiro (1:30.55) e o brasileiro Alexandre Barros (Honda) o quarto, com o tempo de 1:30.61 Poucos dias após os treinos no circuito malaio de Sepang, as equipes de Moto GP foram para a Austrália para continuar se preparando visando à próxima temporada do Mundial. "Estou satisfeito porque este tempo mostra que o trabalho de Sepang foi adequado. Andei muito rápido, acima de 1:30 desde a quinta volta", comentou Gibernau. Valentino Rossi, que na quarta-feira completou 26 anos, disse que percebeu evolução em sua Yamaha M1. Veja os tempos desta quinta na Austrália: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda) 1:30.29 .2. Nicky Hayden (EUA/Honda) 1:30.530 .3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:30.55 .4. Alexandre Barros (BRA/Honda) 1:30.61 .5. Max Biaggi (ITA/Honda) 1:30.652 .6. Carlos Checa (ESP/Ducati) 1:30.69 .7. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 1:30.81 .8. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1:31.15 .9. Marco Melandri (ITA/Honda) 1:31.30 10. Makoto Tamada (JPN/Honda) 1:31.42 11. Troy Bayliss (AUS/Honda) 1:31.80 12. Rubén Xaus (ESP/Yamaha) 1:32.20 13. Toni Elías (ESP/Yamaha) 1:33.48