Gibernau é o mais rápido outra vez A exemplo do que ocorreu no primeiro dia, o piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) voltou a ser o mais rápido nos treinos da MotoGP, realizados nesta sexta-feira no circuito australiano de Phillip Island. O espanhol andou ainda mais forte que ontem e marcou o tempo de 1min.29s.865, chegando à frente do seu compatriota Carlos Checa (Ducati), que marcou 1:29.94. O italiano Max Biaggi (Honda) foi o terceiro (1:29.97) e o brasileiro Alexandre Barros - que ontem levou sua Honda ao quarto lugar - foi apenas o oitavo nesta sexta-feira, com o tempo de 1:30.65 Veja os tempos desta sexta na Austrália: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda) 1:29.865 .2. Carlos Checa (ESP/Ducati) 1:29.94 .3. Max Biaggi (ITA/Honda) 1:29.97 .4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:30.22 .5. Nicky Hayden (EUA/Honda) 1:30.43 .6. Loris Capirossi (ITA/Ducati) 1:30.53 .7. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1:30.60 .8. Alex Barros (BRA/Honda) 1:30.65 .9. Marco Melandri (ITA/Honda) 1:30.95 10. Troy Baylis (AUS/Honda) 1:30.96 11. Rubén Xaus (ESP/Ducati) 1:31.59 12. Toni Elías (ESP/Ducati) 1:32.72