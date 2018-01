Gibernau é o pole do GP da Catalunha O espanhol Sete Gibernau, da Honda, conseguiu neste sábado a pole position do GP da Catalunha de Motovelocidade, na categoria MotoGP. Com o tempo de 1min42s337, Gibernau levou a torcida ao delírio, que comemorou a classificação do piloto catalão. Em segundo vai largar o italiano Marco Melandri, também da Honda, que fez o tempo de 1min42s390. O atual campeão e líder disparado do campeonato, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), ficou com a terceira posição no grid. Ele cravou 1min42s723 e tenta neste domingo a quinta vitória em seis corridas da temporada. O brasileiro Alexandre Barros, que corre pela Honda, fez apenas o nono melhor tempo, com 1min43s159. Veja abaixo os 10 melhores tempos para o GP da Catalunha: 1º - Sete Gibernau (Espanha) - 1min42s337 2º - Marco Melandri (Itália) - 1min42s390 3º - Valentino Rossi (Itália) - 1min42s723 4º - Max Biaggi (Itália) - 1min42s756 5º - Nicky Hayden (Estados Unidos) - 1min42s847 6º - Loris Capirossi (Itália) - 1min42s992 7º - Colin Edwards (Estados Unidos) - 1min43s109 8º - Carlos Checa (Espanha) - 1min43s129 9º - Alex Barros (Brasil) - 1min43s159 10º - Makoto Tamada (Japão) - 1min43s207