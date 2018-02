Gibernau é pole do GP da Itália O piloto espanhol Sete Gibernau, da equipe Movistar/Honda, garantiu a primeira posição na largada para o Grande Prêmio da Itália de MotoGP, que será disputado neste domingo, no circuito de Mugello, na Itália. Apesar de ter sido o único dos pilotos de ponta que não melhorou seu tempo nos treinos deste sábado, Gibernau manteve a primeira posição com a marca de 1min49s553, com a média de 172,354 km/h, alcançada na sexta-feira. As tomadas de tempo oficiais deste sábado transcorriam sem problemas, quando o norte-americano Kurtis Roberts, da Proton, escapou da pista e se chocou contra uma proteção de pneus. A moto se incendiou em seguida. Até então, apenas três pilotos de destaque tinham ido para a pista para tentar melhorar suas marcas. O piloto não sofreu nenhum ferimento, mas o acidente obrigou os outros competidores e irem para a pista rapidamente, pois tinham apenas 10 minutos para melhorar os tempos obtidas no último treinamento. O mais beneficiado com a confusão foi o piloto norte-americano Nicky Hayden, da equipe Honda, um dos poucos que conseguiu melhorar sua marca nos treinos. Hayden marcou 1min49s922 e assegurou a segunda posição na largada. Em terceiro lugar ficou o italiano Valentino Rossi, da equipe Yamaha, com 1min49s926. Logo a seguir, está o brasileiro Alexandre Barros, da Honda, com 1min50s058. Marco Melandri, da Yamaha, larga na quinta posição, com o tempo de 1min50s315. Gibernau lidera a classificação geral de pilotos da MotoGP com 66 pontos. O italiano Max Biaggi, da Honda, é o segundo, com 56. Em terceiro, aparece o atual tricampeão mundial, Valentino Rossi, com 51 pontos. Alexandre Barros ocupa a quarta posição, com 38. Confira o grid do GP da Itália de MotoGP: 1. Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1min49s553 (média de 172,354 km/h); 2. Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1min49s922 3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1min49s926 4. Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1min50s058 5. Marco Melandri (ITA/Yamaha) - 1min50s315 6. Max Biaggi (ITA/Honda) - 1min50s445 7. Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1min50s584 8. Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1min50s699 9. Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 1min50s736 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1min50s807 11. Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1min50s858 12. Colin Edwards (EUA/Honda) - 1min50s970 13. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki) - 1min51s303 14. Rubén Xaus (ESP/Ducati) - 1min51s405 15. Troy Bayliss (AUS/Ducati) - 1min51s647 16. Norick Abe (JAP/Yamaha) - 1min51s659 17. Shane Byrne (GBR/Aprilia) - 1min52s355 18. Jeremy McWilliams (GBR/Aprilia) - 1min52s368 19. Neil Hodgson (GBR/Ducati) - 1min52s496 20. Nobuatsu Aoki (JAP/Proton) - 1min52s904 21. Kurtis Roberts (EUA/Proton) - 1min54s066 22. Andrew Pitt (AUS/Moriwaki) - 1min54s556 23. Michel Fabrizio (ITA/Harris) - 1min54s695