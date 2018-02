Gibernau é pole no GP da Turquia O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) conquistou a pole-position do Grande Prêmio da Turquia de Moto GP, a 16ª etapa do mundial, que será disputada neste domingo no Circuito de Istambul. Gibernau marcou o melhor tempo nos treinos oficiais ao fazer 1:52.334 . O italiano Marco Melandri (Honda) vai largar em segundo no grid e o norte-americano Nicky Hayden (Honda) em terceiro. Com o tempo de 1:53.836, o brasileiro Alexandre Barros (Honda) vai largar apena sna oitava colocação. Veja o grid de largada do GP da Turquia de MotoGP: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda) 1:52.334 a 171,132km/h .2. Marco Melandri (ITA/Honda) 1:52.463 .3. Nicky Hayden (EUA/Honda) 1:52.976 .4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:53.177 .5. Colin Edwards (EUA/Yamaha) 1:53.219 .6. Toni Elias (ESP/Yamaha) 1:53.230 .7. Makoto Tamada (JAP/Honda) 1:53.719 .8. Alexandre Barros (BRA/Honda) 1:53.836 .9. Carlos Checa (ESP/Ducati) 1:54.023 10. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) 1:54.217 11. Chris Vermeulen (AUS/Honda) 1:54.358 12. Max Biaggi (ITA/Honda) 1:54.407 14. Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) 1:54.434 15. John Hopkins (EUA/Suzuki) 1:54.669 16. Rubén Xaus (ESP/Yamaha) 1:55.414