Gibernau empolga torcida no GP da Espanha Os espanhóis nem acabaram de comemorar o ótimo desempenho de Fernando Alonso em Barcelona, na Fórmula 1, e outro representante do país, agora no motociclismo, Sete Gibernau, da Honda, gerou outra comoção na torcida. Nesta sexta-feira Gibernau, vencedor da última etapa do Mundial, na África do Sul, marcou o melhor tempo no primeiro treino classificatório do GP da Espanha, em Jerez de la Frontera. Neste sábado, a partir das 9 horas (horário de Brasília) será definido o grid. Alexandre Barros, da Yamaha, levou nesta sexta-feira outro susto, ao cair e tocar o joelho fraturado no solo. O piloto foi transportado para o Centro Médico do autódromo, mas em seguida liberado. Barros ficou com o 13º tempo, 1min43s743. O campeão do mundo, Valentino Rossi, da Honda, registrou o quarto tempo, 1min42s624. Tohru Ukawa, da Honda, fez o segundo tempo, 1min42s432.