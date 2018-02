Gibernau faz pole provisória na MotoGP O espanhol Sete Gibernau, líder do campeonato da MotoGP, fez no treino desta sexta-feira a pole provisória do GP da Espanha, a quinta etapa da temporada. Ele ainda bateu o recorde do circuito de Montmeló, ao marcar 1m42s934 em sua volta mais rápida. O brasileiro Alexandre Barros conseguiu apenas a 7ª colocação (1m43s911). A definição do grid acontece apenas no treino deste sábado, em Barcelona. Confira os melhores tempos do dia: 1º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m42s934 2º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m43s563 3º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1m43s708 4º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m43s710 5º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m43s840 6º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1m43s860 7º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m43s911 8º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m43s948 9º Marco Melandri (ITA/Yamaha) - 1m44s071 10º Troy Bayliss (AUS/Ducati) - 1m44s277