Gibernau fica com a pole na MotoGP O piloto espanhol Sete Gibernau ficou com a pole position do GP da China, em Xangai, a terceira etapa do campeonato de MotoGP. O brasileiro Alexandre Barros, vice-líder do Mundial, foi mal no treino deste sábado e conseguiu apenas a 11ª colocação no grid de largada. O italiano Valentino Rossi, que lidera o campeonato até agora, também não teve boa participação no treino que definiu o grid. Ele vai largar em 6º lugar na prova que acontece neste domingo, em Xangai. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m59s710 2º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m59s873 3º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 2m00s480 4º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 2m00s666 5º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 2m00s7477 6º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 2m00s821 7º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 2m00s902 8º Toni Elias (ESP/Yamaha) - 2m01s081 9º Kenny Roberts (EUA/Suzuki) - 2m01s085 10º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 2m01s098 11º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 2m01s117