Gibernau larga na pole em Valencia O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) vai largar na pole-position no Grande Prêmio da Espanha de MotoGP, que será disputado neste domingo no circuito de Cheste, em Valencia. Na segunda posição no grid vai estar o italiano Marco Melandri (Honda). O norte-americano Nicky Hayden (Honda) sairá em terceiro. O brasileiro Alexandre Barros (Honda) foi um pouco melhor em relação ao terceiro treino livre, quando terminou em 10º e ganhou duas posições. Neste domingo, será o oitavo no grid. A surpresa negativa do treino foi o italiano Valentino Rossi. Com o título da temporada já assegurado, Rossi foi mal nas tomadas de tempo deste sábado e vai largar apenas na 15ª colocação. O GP da Espanha encerra a temporada 2005 da MotoGP. Veja o grid de largada do GP da Espanha: .1. Sete Gibernau (ESP/Honda RC 211 V) 1:31.874 .2. Marco Melandri (ITA/Honda RC 211 V) 1:32.111 .3. Nicky Hayden (EUA/Honda RC 211 V) 1:32.217 .4. Carlos Checa (ESP/Ducati Desmosedici) 1:32.374 .5. Max Biaggi (ITA/Honda RC 211 V) 1:32.384 .6. Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1) 1:32.456 .7. Loris Capirossi (ITA/Ducati Desmosedici) 1:32.482 .8. Alexandre Barros (BRA/Honda RC 211 V) 1:32.518 .9. Shinya Nakano (JAP/Kawasaki ZX RR) 1:32.663 10. Makoto Tamada (JAP/Honda RC 211 V) 1:32.682 11. John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR) 1:32.785 12. Alex Hofmann (ALE/Kawasaki ZX RR) 1:32.966 13. Toni Elías (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:33.005 14. Nobuatsi Aoki (JAP/Suzuki GSV RR) 1:33.393 15. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:33.503.