Gibernau pode não correr em Portugal O piloto espanhol Sete Gibernau (Honda) pode ficar de fora do GP de Portugal de MotoGP - marcado para o próximo domingo - por causa de uma pancada no ombro sofrida no domingo passado, durante o GP da Espanha. "Neste momento minha participação ainda não é certa. Vamos ter de fazer uma série de exames para saber se tenho condições de correr?, disse o piloto. Gibernau levou uma pancada da moto do italiano Valentino Rossi quando os dois disputavam a vitória na última volta da corrida. Rossi acabou vencendo a prova. "Ele imprensou meu ombro, que operei duas vezes. Foi um impacto forte e atingiu um pouco o tendão. É um pouco mais grave do que parecia a princípio, mas nestes dois ou três dias estou tentando me recuperar", acrescentou. "Estamos fazendo a recuperação o melhor possível para estar 100%, mas agora não posso garantir minha participação", disse Gibernau. Gibernau não quis falar sobre a manobra de Rossi. "Não vi as imagens de televisão e também não quero vê-las", afirmou.