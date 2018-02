Gibernau quer dar o troco em Rossi Dar o troco dentro e fora da pista. Este é o objetivo do espanhol Sete Gibernau a partir desta sexta-feira, nos primeiros treinos do GP da Catalunha, em sua briga com o italiano Valentino Rossi no Mundial de MotoGP. Os dois são os principais candidatos ao título da temporada. Gibernau, que compete com uma Honda, lidera com 86 pontos, 10 a mais que Rossi (Yamaha), e quer aproveitar o fato de correr em casa para aumentar sua vantagem para o rival. Levar a melhor sobre o italiano em Barcelona terá uma significado a mais para Gibernau, nascido na Catalunha. Isso porque, no fim de semana passado, durante o GP da Itália, em Mugello, a torcida foi toda favorável a Rossi, que por sinal venceu a corrida com grande categoria - o espanhol foi segundo colocado. Agora, ele quer dar o troco dentro da pista e tem certeza de que a torcida fará a sua parte fora dela. O objetivo de Alexandre Barros (Honda) é outro. Quarto colocado no Mundial com 48 pontos, o brasileiro espera ser competitivo em Barcelona, já a partir desta sexta, quando acontece o primeiro treino classificatório. "Encontramos um bom acerto básico em Mugello e acreditamos que podemos ser competitivos em Barcelona. Fizemos alguns testes no início do ano nesta pista e temos melhorado desde então??, disse, justificando seu otimismo.