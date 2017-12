Gibernau vence a 2ª seguida na MotoGP O espanhol Sete Gibernau venceu o GP da França de MotoGP, neste domingo, em Le Mans. Esta é a segunda vitória consecutiva do piloto da Honda nesta temporada. O também espanhol Carlos Checa (2º), da Yamaha, e o italiano Max Biaggi (3º), da Honda, completaram o pódio. O italiano Valentino Rossi, da Yamaha, terminou em quarto lugar, enquanto o brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou com a sétima colocação. Com este resultado, Gibernau lidera o campeonato com 66 pontos, contra 56 de Biaggi e 51 de Rossi. Barros é o quarto no Mundial, com 38 pontos, dois à frente de Checa. Nas 250 cc, a vitória ficou com o espanhol Daniel Pedrosa, enquanto o italiano Andrea Dovizioso chegou em primeiro nas 125 cc. A quarta etapa do Mundial de Motovelocidade - o GP da Itália - será disputada dia 6 de junho, em Mugello.