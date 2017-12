Gibernau vence o GP da Espanha O espanhol Sete Gibernau (Honda ) venceu neste domingo o GP da Espanha de MotoGP. O brasileiro Alex Barros (Honda) ficou em terceiro e o italiano Max Biaggi (Honda), em segundo. O atual campeão mundial, Valentino Rossi (Yamaha), terminou a prova em quarto lugar. Especialista em pista molhada, Gibernau foi favorecido pela chuva que caiu em Jerez de la Frontera durante a prova, a segunda de uma temporada de 16. Rossi não conseguiu um bom rendimento de sua moto. Ao ser pressionado por Alex Barros, o campeão preferiu ceder a posição, para não se arriscar. Com o transcorrer da corrida, a luta entre Gibernau e Biaggi foi sendo definida a favor do espanhol, que soube reagir aos ataques do italiano. O resultado deixa Gibernau na liderança do Mundial, com 41 pontos, um a mais do que Biaggi. Rossi está em terceiro, com 38 pontos e Alex Barros em quarto, com 29 pontos. ?Parece que foi há uma eternidade a última vez que subi ao pódio?, disse Barros. Já Rossi disse que foi difícil até mesmo manter o equilíbrio em sua Yamaha: ?Estou contente e aliviado porque foi um milagre não ter sofrido uma queda.? A prova de deste domingo foi a primeira desde o GP de Brno, em 2002 que Rossi ficou fora do pódio. Nas 250cc, a vitória foi do italiano Roberto Rolfo. Marco Simoncelli, também da Itália, ganhou nas 125cc.