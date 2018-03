Gil: "Acho que mereci esta conquista" Gil de Ferran acha que só na segunda-feira tomará conhecimento da vitória nas 500 Milhas de Indianápolis. Neste domingo, depois da sequência de entrevistas, cumprimentos, fotos e o assédio do público, ele reconheceu: "Sempre sonhei com a vitória aqui. Mas a adrenalina ainda é tão grande que não sei direito o que ela vai representar. Tenho que esfriar a cabeça." O piloto brasileiro, bicampeão da Cart em 2000 e 2001, correu quatro vezes em Indianápolis. A melhor classificação, até então, tinha sido em 2001 quando fez dobradinha com Hélio Castro Neves, chegando em segundo lugar. "Agora foi a minha vez. Acho que mereci esta conquista", afirmou Gil. Gil sofreu dois acidentes graves entre o final do ano passado e o começo da atual temporada. No ano passado, ele bateu na corrida de Chicago e não pôde correr a prova final do campeonato, no Texas, quando poderia lutar pelo título. Este ano, bateu forte em Phoenix e teve uma fissura em uma vértebra, sendo obrigado a deixar de correr em Motegi, no Japão. "Tive dois acidentes. Depois, peguei o carro desequilibrado no Pole Day e não pude largar na primeira fila. Mas isto não estava me preocupando. Achava que o carro ia render bem na corrida", contou. Como a Penske corre, habitualmente, com o chassi Dallara, Gil surpreendeu a equipe ao escolher o chassi Panoz G-Force para correr em Indianápolis. Roger Penske, que respeita muito as opções do piloto, aceitou de pronto. "Eu escolhi o G-Force porque estava um pouco melhor, uma coisa quase insignificante, mas estava", revelou. Helinho preferiu ficar com o Dallara. Agora, nos próximos dias, a equipe terá que optar por um dos dois chassis. Neste domingo, Roger Penske disse que não pretende trabalhar com os dois ao mesmo tempo. "Isso traria problemas. Temos que optar por um. E vamos fazer isso brevemente", disse na entrevista coletiva. Gil de Ferran permaneceu muito tempo abraçado com a mulher Anna e os filhos Elizabeth e Luque depois de sair do carro e quando terminou uma concorrida entrevista coletiva na sala de imprensa. Aos 35 anos, o brasileiro aparecerá nesta segunda-feira na capa dos principais jornais e nos noticiários da televisão norte-americana. E, logo de manhã, estará na pista para fazer a foto tradicional do vencedor das 500 Milhas. Curiosamente, embora tenha largado apenas com o 10º tempo e esteja voltando de um acidente, Gil de Ferran era o favorito dos pilotos da IRL para ganhar a corrida. Neste domingo, na enquete promovida pelo jornal Indianápolis Star, Gil ficou na frente com oito votos, seguido por Hélio Castro Neves, com 7, e Tony Kanaan, com 6, exatamente os três primeiros colocados da corrida. Os oito pilotos que votaram em Gil foram Michael Andretti, A J Foyt IV, Robby Gordon, Shigeaki Hattori, Tony Kanaan, Greg Ray, Tomas Scheckter e Dan Wheldon. Aos jornalistas norte-americanos, Gil e Helinho elogiaram muito os pilotos brasileiros que correm nos Estados Unidos, lembrando que eles não são tão reconhecidos no Brasil como os pilotos da Fórmula 1 e só lamentou que Felipe Giaffone tivesse saido tão cedo da corrida, na sexta volta, por causa de problemas de motor. "Ele vai se recuperar rapidamente", previu o vencedor das 500 Milhas.