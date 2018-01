Gil aposta em cautela nas 500 Milhas Uma corrida sem favoritos, em que tudo pode acontecer. Essa é a previsão do bicampeão da Cart, Gil de Ferran, para as 500 Milhas de Indianápolis, no domingo. O piloto brasileiro disputará a prova pela terceira vez e dá apenas um conselho: ?Quem quiser chegar ao fim vai ter de pilotar com muita cautela, além de buscar o acerto mais adequado.? Leia mais no Jornal da Tarde