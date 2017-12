Gil de Ferran anuncia aposentadoria Gil de Ferran escondeu até hoje a decisão de abandonar o automobilismo no final da temporada da Indy Racing League (IRL). Profissional, ele aguardou primeiro que a Penske contratasse um substituto a altura para 2004, o norte-americano Sam Hornish Jr, cobiçado por diversas equipes. Depois das três corridas restantes, quando ainda tentará conquistar o título, Gil será um ex-piloto. Nesta segunda-feira, a Penske fez o anúncio oficial da substituição de Gil por Hornish. O brasileiro ligou de Indianápolis e avisou sua assessoria em São Paulo que abandonaria as pistas depois da corrida do Texas, dia 12 outubro. "Minha experiência com a Penske foi o auge da minha carreira. Nesses quatro anos conquistei dois títulos da Cart e a vitória, este ano, nas 500 Milhas de Indianápolis. É importante parar enquanto ainda estou no melhor da minha forma", disse o piloto brasileiro. Gil revelou que vinha discutindo seu futuro com Roger Penske, dono da equipe, e o presidente Tim Cindric. E julga que a equipe acertou na contratação de Hornish. "É um excelente piloto, dos melhores que temos aqui." Daqui para a frente, embora não tenha decidido o que fará, Gil já resolveu que permanecerá ligado ao automobilismo. "Meu objetivo é utilizar essas experiências e relacionamentos que tive a curto e a longo prazo", reveloou. Uma informação não oficial diz que o piloto poderá permanecer ligado à Penske, onde desenvolveria alguns projetos novos. Roger Penske manifestou-se através do site oficial da equipe: "O compromisso de Gil com nossa equipe nos deu dois títulos, incluindo nossa 100ª vitória nas pistas e a 13ª em Indianápolis. Ele conquistou seu lugar na história da Penske como um dos nossos maiores pilotos.". O substituto de Gil, Sam Hornish Jr., de 24 anos, é o maior vencedor da IRL com 9 vitórias e o único bicampeão da categoria (2001/2002). Atualmente corre pela Panther e chegou a admitir que poderia se transferir para a Nascar, em 2004. O outro brasileiro da Penske, Hélio Castro Neves, deve permanecer na equipe. Helinho disse que sentia pela saída de Gil, de quem é amigo. Sobre Sam Hornish Jr, seu futuro companheiro de equipe, o brasileiro afirmou: "Ele é um ótimo piloto. Ele é mais sério, eu sou mais brincalhão. De resto, gostamos de vencer. Eu estou na Penske há cinco anos e bem acostumado com tudo aqui. Ele terá ainda que se adaptar. Mas acho que isso não será problema". Carreira - Gil, 35 anos (completará 36 em novembro), foi campeão da Fórmula Ford (Brasil) em 1987, campeão da F-3 inglesa em 1992, terceiro na F-3000 em 1994. Entre 1995 e 2003 correu na Cart e IRL. Chegou a ser sondado por algumas equipes da Fórmula 1, mas não se interessou pelas propostas. Venceu os campeonatos de 2000 e 2001 na Cart e transferiu para a IRL em 2002. No total, disputou, até domingo passado, 158 corridas, com 20 poles e 11 vitórias. Gil venceu duas provas este ano - Indianápolis e Nashville - e é o vice-líder do campeonato, com 404 pontos. O líder é Hélio Castro Neves com 429. O terceiro é Tony Kanaan com 397. Os três brasileiros são os maiores favoritos ao título da IRL/2003.