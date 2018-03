Gil de Ferran comemora e lembra Senna Gil de Ferran dormiu menos de três horas de domingo para segunda. E, às 9h, já estava outra vez no autódromo de Indianápolis para a tradicional foto do vencedor das 500 Milhas. A sessão, com uma centena de fotógrafos, durou quase duas horas, com troca de bonés e equipes separadas da Penske, Toyota e Firestone, responsáveis pela vitória. De mão em mão, entre os membros da equipe e a mulher de Gil, a inglesa Ângela, circulava a edição de segunda-feira do New York Times, trazendo na capa do caderno de esportes uma foto em cinco colunas de Gil e Hélio Castro Neves, subindo na grade depois da corrida. Até a hora do almoço, Gil não tinha recebido nenhuma mensagem de congratulação de autoridades brasileiras, apesar da importância da conquista. Desde domingo à noite, Gil não pára de receber telefonemas de amigos e familiares. E fez questão de falar bastante com seu mentor técnico, o preparador de motores Amandio Ferreira, o ´Gigante´, um dos maiores responsáveis pela carreira do piloto. "Ele estava tão louco como eu", disse Gil. "Foi a realização de um desejo, de um sonho. É indescritível", explicou o piloto, admitindo que, pela primeira vez, ficou fora de si quando cruzou a linha de chegada. "Eu sou muito feliz pelo que já consegui no automobilismo. Ganhei dois títulos da Cart, corri por equipes excelentes. Eu sou muito emocional. E, por isso, tenho que me controlar. Eu me esforço para isso. Mas desta vez acho que não deu. Tudo foi muito intenso". Os diretores da Toyota, empolgados com a primeira vitória da marca em Indianápolis, querem levar Gil para o Japão. E já começaram a discutir a agenda com a Penske. Gil participará de uma série de eventos e receberá o tratamento de um herói. "Como Ayrton Senna", contou um jornalista japonês. Gil falou de Senna na segunda entrevista coletiva em menos de 24 horas no autódromo. Comentando sobre o sucesso dos pilotos brasileiros nas pistas internacionais, disse que Senna foi o maior que viu correr. "Foi um privilégio poder vê-lo em ação". Depois, brincando, disse que agora só falta bater Michael Schumacher para se sentir realizado. "Ele é o melhor piloto do mundo hoje. E eu gosto de desafios". Mas voltou a insistir que não se sente frustrado por não ter passado pela Fórmula 1. "Isso é como você ficar lamentando porque não se casou com uma namorada que tinha aos 16 anos. Não dá. Você tem que ir em frente. Eu sempre fui assim. Estou sempre me testando. Não fico pensando no que perdi ou deixei de perder lá atrás. O que passou, passou". Ele lembrou que os brasileiros, agora, já tem uma tradição em Indianápolis. "Isso já está sendo reconhecido pelo público brasileiro, agora". Com 5 vitórias, o Brasil só perde para os EUA nas conquistas de Indianápolis. Aos 35 anos, Gil disse que não faz planos para o futuro. "Não sei até quando vou continuar correndo. Quando eu guio, eu me sinto muito feliz. Eu gosto do desafio das pistas. Eu tenho uma relação especial com as corridas. Eu sou o meu próprio adversário. Quero saber até onde posso ir. Essa é uma coisa que que não vem da minha cabeça mas do meu coração. E nela o medo não tem espaço. Se tivesse medo, por causa dos acidentes que sofri, não conseguiria avançar". Gil também lembrou que, a partir do momento que escolheu a carreira de piloto profissional, decidiu que teria que se concentrar nisso. "Ficar focado me ajudou muito na profissão". Na vitória das 500 Milhas também foi assim. "Eu não sou dessas pessoas que acorda de manhã com a certeza de que vai acontecer alguma coisa com elas. Comigo issa nunca ocorreu. Eu fico concentrado naquilo que vou fazer. É assim que funciona a minha cabeça". Nesta segunda-feira, Gil recebeu o prêmio de US$ 1,2 milhão que compartilhará com a equipe. E, a partir desta terça, começará a discutir com a equipe que chassi utilizará no resto da temporada: o Dallara com que fez as corridas de Homestead ou Phoenix ou o Panoz G-Force que lhe deu a vitória em Indianápolis. A Penske vai escolher um chassi definitivo para os dois pilotos, Gil e Helinho. "Não tenho idéia qual vamos escolher. A decisão não é só minha. É da equipe, do Helinho também. Mas ela sairá logo". No dia 7 de junho, Gil estará na pista para a disputa da corrida noturna no Texas Motor Speedway.