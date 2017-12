Gil de Ferran confiante para Nazareth Gil de Ferran considera Nazareth o único trioval típico do calendário da Indy Racing League. E, ao mesmo tempo, uma pista difícil porque as curvas são irregulares. Mas como os Dallara/Toyota da Penske se adaptaram bem aos ovais curtos, o piloto brasileiro inicia os treinos, nesta sexta-feira, com boa expectativa. Nazareth tem uma milha (1609 metros) e o retrospecto de Gil de Ferran no circuito é muito bom. Em 2000, no ano de seu primeiro título da Cart, correndo com Reynard/Honda, o piloto ganhou a prova. Em 2002, no primeiro ano da IRL, Gil estabeleceu a pole com a média horária de 277,999 km/h. E, não fosse uma pane seca, teria vencido a corrida. Depois de um rápido abastecimento, ele ainda chegou em 3º lugar. Nesta quinta-feira, antes de viajar para Nazareth, Gil disse que, em tese, das quatro últimas corridas da temporada, este seria o circuito mais favorável aos carros da Penske: "Nós andamos melhor nesse tipo de pista, apesar do fiasco em Kentucky. Se prevalecer a regra, deveremos estar entre os primeiros". Depois de Nazareth, a IRL terá as últimas corridas em Chicagoland (1,5 milha), Fontana (2 milhas) e Texas Motor Speedway (1,5 milha). A vitória de Sam Hornish Jr. com o motor Chevy em Kentucky tornou-se um novo fator na disputa do título de 2003. O novo motor Chevy nada tem em comum com o modelo utilizado até a 8ª etapa do campeonato e sua aprovação surpreendeu as equipes adversárias. "É um motor novo da Cosworth. Não sei como a Chevy conseguiu homologá-lo mas não vou entrar no mérito da questão", disse Gil. Equilíbrio - Para o piloto, o campeonato está totalmente aberto. Embora a Toyota tenha obtido 9 vitórias contra 2 da Honda e 1 da Chevy, Gil acha que a Honda tem chances. "A diferença é que ela só tem um piloto na disputa, o Tony Kanaan, enquanto a Toyota conta com mais equipes. Mas a Honda está atenta e busca o título também". A temporada está bem equilibrada. As 12 corridas contaram com nove vencedores. Apenas Scott Dixon (3) e Gil de Ferran (2) ganharam mais do que uma corrida. A possibilidade de que Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, ambos da Penske, lutem pela primeira vitória brasileira em um campeonato da IRL na última etapa é real, segundo o piloto. "Isso só vai reforçar a situação da equipe. Apesar da disputa, eu e o Helinho continuamos trocando informações normalmente. Ele sabe tudo o que eu faço e eu sei o que ele está fazendo. Vencerá que aproveitar melhor as oportunidades que aparecerem. Só isso". A classificação continua equilibrada. Tony Kanaan lidera com 385 pontos seguido por Helinho com 377, Scott Dixon com 373 e Gil com 372. Depois de dois títulos da Cart (2000 e 2001) e da conquista das 500 Milhas de Indianápolis, este ano, Gil, 35 anos, tem o contrato aberto com a Penske para decidir o futuro. "Nem estou pensando nisso agora. Primeiro quero lutar pelo título de 2003. Depois veremos. A princípio, continuo mais um ano aqui mesmo, defendendo a Penske na IRL." As equipes disputam nesta sexta-feira em Nazareth duas sessões de treinos, das 12h às 13h30 e das 15h30 às 17h. Sábado, o treino de classificação começa às 12h30. E a corrida, domingo, está prevista para as 16 horas (de Brasília).