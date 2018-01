Gil de Ferran é bicampeão na Indy Até então, só Rick Mears, Bobby Rahal e Alessandro Zanardi tinham conseguido tal proeza. Mas agora Gil de Ferran é o quarto piloto a conquistar o título da Fórmula Indy por dois anos consecutivos, ambos pela equipe Penske. Com o quarto lugar no GP da Austrália, disputado na madrugada deste domingo em Surfer´s Paradise, ele somou pontos suficientes (191) para não ser alcançado por Kenny Brack (163) nem Hélio Castro Neves (141) nas 500 Milhas de Fontana, domingo que vem. Será a última etapa do campeonato. A corrida, vencida por outro brasileiro (Cristiano da Matta, da Newman Haas), foi para Gil o desfecho perfeito de um campeonato que teve duas fases totalmente distintas. Depois de uma primeira metade bem difícil, as coisas começaram a dar certo e ele marcou pontos nas nove últimas corridas, das quais venceu duas. Resultado da regularidade: mais uma taça de campeão, que ele recebeu com muita emoção. "Sou um cara de muita sorte por pilotar para um homem como o Roger (Penske, dono da escuderia) e para uma equipe como essa. Nunca pensei que eu fosse ter tanto sucesso, isso significa muito para mim. Quando comecei a correr, aos 14 anos, lembro que pregava pôsteres dos meus ídolos nas paredes e queria ser como eles... É, agora é continuar." Esta é apenas parte do seu discurso no início da entrevista coletiva após a prova, tão emotivo e bem feito que o próprio Gil, brincando, comentou depois: "Ficou bom, né?" Mas que não foi nada se comparado à cena do piloto, logo após parar o carro no box e abraçar toda a equipe, falando no celular com sua mulher Angela, enquanto enxugava as lágrimas: "Você fica tentando se isolar das emoções para poder ser frio e calculista, para ter uma performance perfeita. Quanto mais está em jogo, mais isso é difícil. E quando acaba, vem tudo de uma vez." Além da pressão natural por estar naquela que é provavelmente a melhor equipe e da chance de ser campeão, Gil teve de lidar com outras dificuldades. Primeiro: a grande quantidade de freadas que esta pista de rua exige desgastou muito o freio, o que tornou o carro mais difícil de se pilotar. Segundo: à dor de garganta que ele já sentia somou-se, durante a corrida, uma indisposição estomacal. "Mas tudo deu certo. No começo, o Moreno foi fantástico e teve espaço para todo mundo na chicane. Dali para a frente, foi só acelerar o máximo e tentar não errar. O carro estava muito bom", disse Gil, que largou em segundo e tinha feito um acordo com o pole position Roberto Moreno para que se evitasse riscos na primeira chicane - logo após a largada e num ponto em que a pista é estreita. "Sempre tem problema naquela curva. Como eu estava um pouquinho na frente (ele ganhou a ponta logo na bandeira verde), pensei: ´Vou simplesmente brecar. Se ele estiver lá (do lado esquerdo) eu não faço a curva, senão eu faço.´ Foi uma situação semelhante à que tive com o Juan no ano passado. Estou melhorando." Na ocasião, bem semelhante à deste domingo, Gil poderia ter garantido o título por antecipação, mas um acidente com Juan Pablo Montoya o tirou da prova - ele seria campeão uma semana depois, em Fontana. Passada a largada, a grande preocupação de Gil foi não errar. Kenny Brack e Hélio Castro Neves, as duas ameaças, estavam para trás e por isso bastava se manter entre os primeiros. Parece fácil, mas, segundo ele, é uma tarefa das mais exigentes: "Ficar na pista aqui é difícil para caramba, é muito fácil errar. Tem que se concentrar muito." Com o freio querendo atrapalhar, ficou mais complicado ainda: ?O pedal começou a descer muito, não estava freando. E estava travando as rodas traseiras. Aí comecei a usar o câmbio (para frear reduzindo a marcha), mas tinha que tomar cuidado para não estourar o câmbio.? Nada estourou e Gil pôde subir ao pódio para ouvir o grito de bicampeão dos vários brasileiros que foram ao autódromo - há muitos que moram na região. Rostos pintados de verde e amarelo, vestindo camisas da seleção brasileira e com bandeiras na mão, eles invadiram a pista após a corrida, proporcionando uma festa de pódio incomum na Indy. O hino brasileiro, que tocou duas vezes - uma por Gil e outra por Cristiano da Matta - desta vez foi cantado em coro. Confira a classificação do campeonato: 1) Gil de Ferran (Penske), 191 pontos 2) Kenny Brack (Rahal), 163 3) Hélio Castro Neves (Penske), 141 4) Michael Andretti (Motorola), 141 5) Cristiano da Matta (Newman-Haas), 120 6) Dario Franchtti (Green), 105 7) Scott Dixon (PacWest), 98 8) Max Papis (Rahal), 90 9) Patrick Carpentier (Player´s), 88 10) Tony Kanaan (Mo Nunn), 83 11) Roberto Moreno (Patrick), 76 12) Jimmy Vasser (Patrick), 76 13) Paul Tracy (Green), 73 14) Christian Fittipaldi (Newman-Haas), 70 15) Memo Gidley (Chip Ganassi), 65 16) Alex Tagliani (Player´s), 65 17) Bruno Junqueira (Chip Ganassi), 56 18) Adrian Fernandez (Fernandez), 45 19) Oriol Servia (Sigma), 40 20) Michel Jourdain Jr. (Bettenhausen), 30 21) Tora Takagi (Walker), 29 22) Bryan Herta (Forsythe), 28 23) Alessandro Zanardi (Mo Nunn), 24 24) Maurício Gugelmin (PacWest), 17 25) Max Wilson (Blair), 12 26) Shinji Nakano (Fernandez), 11 27) Nicolas Minassian (Chip Ganassi), 7 28) Casey Mears (Mo Nunn), 2 29) Townsend Bell (Patrick), 1