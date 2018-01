Gil de Ferran: obstinado pela vitória Em 1991, quando Ayrton Senna conquistou seu terceiro e último título na Fórmula 1, um jovem piloto brasileiro, então com 23 anos, se "virava´´ na Inglaterra enquanto corria na F-3 local e sonhava com o sucesso no automobilismo mundial. Não sabia exatamente em que categoria ? embora, claro, ambicionasse a F-1 ? nem como, já que a grana era curta e o futuro, incerto. Só sabia o que tinha de fazer: pisar no acelerador até o fundo. Dez anos se passaram e, hoje, Gil de Ferran pode comemorar: ele é bicampeão de uma categoria de ponta, a Fórmula Indy. Leia mais no O Estado de S. Paulo