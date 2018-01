Gil de Ferran pronto para a despedida Gil de Ferran começou nesta segunda-feira sua última semana como piloto profissional. No próximo domingo, quando soltar o cinto de segurança do seu Dallara/Toyota, depois da prova da IRL no Texas Motor Speedway, o piloto estará fora das pistas. "Sei que não vai ser fácil levantar do cockpit e saber que foi a última vez que competi. Mas isso teria que acontecer um dia. E vai ser no domingo", diz. Em agosto, três meses depois de vencer as 500 Milhas de Indianápolis, Gil anunciou que não continuaria no automobilismo. A Penske foi em busca de um substituto e contratou o americano Sam Hornish Jr. para o ano que vem. A decisão surpreendeu a equipe e os amigos. Apenas a família estava sabendo. Nem Helinho Castro Neves, seu companheiro de equipe, imaginava. "Eu não esperava. Achava que ele fosse continuar correndo. Mas respeito a decisão. Ele pensou bem e decidiu que tinha que ser este ano". A corrida de domingo não será fácil para Gil de Ferran. Ele é o 5º colocado com 30 pontos a menos do que os líderes Hélio Castro Neves e Scott Dixon e tem chances aritméticas. Mas depende de uma combinação de resultados. "Sei que minhas chances são remotas. Eu diria até que são apenas matemáticas. Mas se não puder lutar pelo título farei o possível para ajudar o Helinho e a Penske a vencer esse campeonato", diz. A ordem de prioridades de Gil para a prova do Texas é esta: 1ª - Vencer a corrida e o campeonato. 2ª - Vencer a corrida e permitir que Hélio Castro Neves seja o campeão. 3ª - Ajudar Hélio Castro Neves vencer a corrida e o campeonato. Para isso, Gil de Ferran abandonou de vez a idéia de continuar correndo com chassi Panoz G-Force. Ele correrá com o Dallara, o mesmo de Hélio Castro Neves. E considera que a corrida não tem favoritos: "Ninguém pode arriscar um palpite nessa altura. Não acho que o Scott Dixon seja favorito. A situação não permite nenhuma análise. A Penske tem um ótimo trabalho de box e isso pode influir", justifica. Gil prefere os ovais curtos de uma milha onde acha que seu equipamento se adaptou melhor. Entretanto está confiante no rendimento do carro no traçado de 1,5 milha do Texas. "Os testes que fizemos indicam que estamos melhores nesse tipo de pista". Hélio Castro Neves, que fez testes no Texas há dez dias, também ficou mais otimista com as chances na corrida. Bicampeão da Cart (2000 e 2001), vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, campeão da Fórmula 3 inglesa, só para citar os títulos internacionais mais importantes, Gil de Ferran diz que prefere não atribuir pesos a nenhum deles. "Não sei qual foi o mais importante. Isso é muito difícil de avaliar. Se tiver que apresentar o meu currículo, prefiro fazê-lo por ordem cronológica". A partir de domingo, quando a corrida terminar, Gil começará a pensar no futuro. "Ainda não decidi nada. Vou levar a família para o Brasil e passar um tempo aí conversando com os amigos. Quem sabe surge uma boa idéia?.