Gil de Ferran vence GP de Nashville da IRL O piloto brasileiro Gil de Ferran, da Penske, venceu na noite deste sábado o GP de Nashville, nona etapa da Indy Racing League, e soma agora duas vitórias na temporada. Com o resultado, Ferran ficou em segundo lugar no campeonato a 14 pontos do líder Tony Kanaan, que terminou a prova na nona posição e soma 303 pontos na classificação geral. O neozelandês, Scott Dixon, da Chip Ganassi, ficou em segundo e o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, terminou na terceira posição. Vitor Meira, outro piloto do Brasil, foi o 19º. A prova terminou com bandeira amarela após o acidente sofrido pelo piloto norte-americano Buddy Lazier na penúltima volta. Confira a classificação final do GP de Nashiville: 1 Gil de Ferran (BRA) 2 Scott Dixon (NZL) 3 Helio Castroneves (BRA) 4 N-Dan Wheldon (GBR) 5 Alex Barron (EUA) 6 Kenny Brack (SUE) 7 Tora Takagi (JAP) 8 Al Unser Jr. (EUA) 9 Tony Kanaan (BRA) 10 Tomas Scheckter (RSA) 11 Sam Hornish Jr. (EUA) 12 Bryan Herta (EUA) 13 Scott Sharp (EUA) 14 Buddy Lazier (EUA) 15 N-Roger Yasukawa (EUA) 16 Greg Ray (EUA) 17 N-A.J Foyt IV (EUA) 18 Buddy Rice (EUA) 19 Vítor Meira (BRA) 20 Sarah Fisher (EUA) 21 Robbie Buhl (EUA)