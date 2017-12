Gil de Ferran vence na IRL Gil de Ferran conseguiu sua merecida primeira vitória na temporada da Indy Racing League, dominando neste domingo 217 das 225 voltas no Radisson Indy 225 no Circuito Internacional de Pikes Peak. Gil, da Penske, cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe e também brasileiro Hélio Castro Neves, a 1,4385 segundos. O atual campeão Sam Hornish Jr. foi o terceiro, 2,0399 segundos atrás de Gil. Com o 2º lugar na prova, Helinho manteve a liderança do campeonato, com 267 pontos. O segundo é justamente Gil de Ferran, com 235. Em terceiro lugar vem o norte-americano Sam Hornish Jr., que tem 206. O brasileiro Felipe Giaffone, quarto colocado neste domingo, ocupa a mesma posição na tempodada, com 202 pontos. Classificação do GP de Pikes Peak: 1º Gil de Ferran (BRA) - 01h51m08s6092 2º Hélio Castro Neves (BRA) - a 1s4385 3º Sam Hornish Jr. (EUA) - a 2s0399 4º Felipe Giaffone (BRA) - a 10s4180 5º Scott Sharp (EUA) - a 10s8532 6º Al Unser Jr. (EUA) - a 11s5699 7º Laurent Redon (FRA) - a 11s8127 8º Eddie Cheever Jr. (EUA) - a 15s9115 9º Airton Daré (BRA) - a 17s7908 10º Alex Barron (EUA) - a 1 volta 11º Mark Dismore (EUA) - a 1 volta 12º Richie Hearn (EUA) - a 1 volta 13º George Mack (EUA) - a 2 voltas 14º Billy Boat (EUA) - a 2 voltas 15º Buddy Lazier (EUA) - a 3 voltas 16º Tomas Scheckter (AFS) - a 5 voltas 17º Robby McGehee (EUA) - a 7 voltas