Gil de Ferran vence prova tumultuada Em uma das corridas mais caóticas da temporada, o brasileiro Gil de Ferran venceu o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula Indy, neste sábado, no circuito de Rockingham. A prova esteve ameaçada durante todo o dia por causa dos problemas de infiltração de água na pista, teve seu início adiado duas vezes e sua duração reduzida outras duas, uma delas no meio da prova e só foi definida na última curva. O sueco Kenny Brack, líder do campeonato, ficou em segundo, seguido dos brasileiros Hélio Castro Neves e Cristiano da Matta. O norte-americano Michael Andretti ficou em quinto. O resultado fez com que a briga pelo título da temporada ficasse reduzido a quatro pilotos. Brack ainda lidera, com 147 pontos, seguido por Gil (141), Andretti e Castro Neves (125). O quinto colocado, com poucas chances na briga pelo título, é Cristiano da Matta (90). A corrida, marcada para ter 500 quilômetros em 210 voltas, foi encolhida para 168, pois os organizadores temiam a falta de luz natural, já que a prova começou às 16h45min, e uma volta dos problemas na pista, que brotava água durante todos os dias do evento. No meio da prova, ela foi encolhida novamente para 140 voltas. A primeira vitória de Gil de Ferran na temporada foi conquistada nos boxes. O grid de largada foi definido pela classificação no campeonato. Brack largou na frente, seguido por Gil, que conseguiu ultrapassar o sueco ainda na primeira volta. Kenny reassumiu a liderança na volta 45 e seguiu na frente até a 103, quando uma bandeira amarela fez todos irem para os boxes. Gil recuperou a liderança no pit stop e seguiu na frente. Nas cinco voltas finais, Brack, o rei dos ovais na temporada (já conseguiu três vitórias), começou a apertar. A duas voltas do fim, Gil se atrapalhou quando tentou dar uma volta em Max Wilson. Brack se aproveitou e tomou a liderança. Gil voltou a apertar e na última curva, emparelhou com Brack e venceu sua primeira prova na temporada, apenas 0s634 a frente do sueco.