Gil e Brack prontos para GP de Laguna Os primeiros treinos para o GP de Laguna, antepenúltima etapa da temporada, que será realizada no domingo, começam na próxima sexta-feira. Foi nesta pista que Gil de Ferran, atual líder do campeonato com 163 pontos, venceu pela primeira vez na Indy, em 1995. "Laguna é um dos meus circuitos preferidos??, disse Gil, vencedor das duas últimas corridas, em Rockingham, na Inglaterra, e em Houston. Kenny Brack, principal adversário do brasileiro na luta pelo título,com 153 pontos, garante que não "está morto??, apesar de restar apenas uma etapa em circuitos ovais, onde ele comprovadamente se sai muito bem. "O campeonato ainda não acabou e estou certo de que terei um carro competitivo em Laguna Seca", completou o piloto.