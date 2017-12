Gil e Helinho concorrem a novo título Dois pilotos brasileiros ? Gil de Ferran e Hélio Castro Neves ? estão entre os dez candidatos ao título de melhor piloto do automobilismo norte-americano em 2001. Gil e Helinho competem com oito norte-americanos de diversas categorias. A escolha será feita através de votação do público, organizada pela ESPN. A disputa vem desde a década de 80 e Mario Andretti foi o primeiro vencedor. Leia mais no Jornal da Tarde