Gil é o mais rápido do dia na Indy O brasileiro Gil de Ferran, da Penske, foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP de Elkhart Lake de Fórmula Indy. Ele fez o tempo de 1min41s055 (média de 232,029 km/h), que tornou-se também o melhor do dia. Jimmy Vasser, o norte-americano da Patrick, foi o segundo colocado na segunda sessão desta sexta-feira (1min41s284, média de 231,504 km/h) e o escocês Dario Franchitti, da Green, foi o terceiro (1min41s315, média de 231,433 km/h). O brasileiro Roberto Moreno, da Patrick, ficou em 5º lugar, seguido por Cristiano da Matta, da Newman-Haas, Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, Tony Kanaan, da MoNunn, e Hélio Castro Neves, da Penske. O líder da temporada, o sueco Kenny Brack, do Team Rahal e que teve sua contratação confirmada oficialmente pela Chip Ganassi para 2002, ficou em 10º lugar no segundo treino. Maurício Gugelmin foi o 11º, com o carro da PacWest. Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, conseguiu ser o 18º, e Max Wilson, da Arciero/Blair, que deu apenas uma volta no treino da tarde porque o motor de seu carro estourou, foi o 26º. Neste sábado, ocorre a sessão que definirá o grid em Elkhart Lake. A prova será domingo.