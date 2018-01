Gil é o mais rápido do dia na Indy O brasileiro Gil de Ferran, da Penske, foi o mais rápido nesta sexta-feira, nos treinos livres para o GP de Houston de Fórmula Indy, que teve duas sessões distintas: a primeira foi disputada com pista seca; a segunda, debaixo de chuva, virou um festival de rodadas e batidas sem gravidade. O tempo que fez de Gil o melhor do dia foi obtido pela manhã (1min01s222). O brasileiro é o vice-líder da temporada, com 141 pontos, seis atrás do sueco Kenny Brack, do Team Rahal, 7º mais rápido de hoje (1min01s678). O treino com pista seca foi dominado pelos brasileiros. Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, cravou 1min01s406 (144,068 km/h de média na pista de 1.527 millha ou 2,4 km) e foi o segundo mais rápido. O terceiro foi Hélio Castro Neves, companheiro de Gil na Penske, com 1min01s418 (média de 144,040 km/h). Gil saiu do treino bastante confiante em obter a pole position na sessão da tarde deste sábado (de 15h45 às 17h, horário de Brasília). "Fizemos várias modificações no carro em função das condições da pista (seca pela manhã e molhada à tarde) e a resposta foi positiva?, afirmou. Ele, porém, prefere o treino de classificação e a corrida, no domingo, com tempo seco. A posição é oposta à de Brack, que foi o terceiro mais rápido no treino da tarde (1min12s609), com pista molhada, atrás apenas do japonês Shinji Nakano, da Fernandez Racing (1min12s499), e do brasileiro Tony Kanaan, da MoNunn (1min12s609). "Não conseguimos um bom acerto com pista seca. Na chuva, saiu tudo bem?, afirmou o sueco, dando uma "dica? sobre em que condições prefere disputar o qualyfing e a prova. Já Christian Fittipaldi, dono do segundo melhor tempo do dia, estava particularmente contente porque começou bem num GP que tem o mesmo patrocinador de sua equipe, a Texaco/Havoline. "Eu estou muito feliz com o carro. Fizemos muitas mudanças em relação ao último circuito de rua em que corremos (Vancouver) e a resposta foi muito boa?, explicou. Tempos - Depois do trio formado por Gil, Christian e Helinho, apareceu o norte-americano Jimmy Vasser, da Patrick, vencedor em Houston no ano passado, com 1min01s478. A seguir vieram Bryan Hertha (1min01s497) e o brasileiro Maurício Gugelmin, da PacWest, com 1min01s658. Demais brasileiros: Roberto Moreno, Patrick, em 8º lugar (1min01s758); Tony Kanaan, da MoNunn, em 9º (1min01s808); Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em 18º (1min02s403); Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, em 19º (1min02s510); e Max Wilson, da Arciero, em 35º (1min03s959). Apenas 26 pilotos estão inscritos. Max Wilson ficou com o 35º tempo pois vários pilotos utilizaram o carro titular e o reserva na sessão, e obtiveram, com ambos, tempos mais rápidos que o piloto brasileiro da Arcieiro. Terrorismo - O GP de Houston é o primeiro em território norte-americano após os atentados de 11 de setembro em Nova York e Washington. O clima é de festa, mas na região da corrida a segurança foi reforçada, embora de maneira discreta. As revistas feitas no público estão mais rigorosas e o número de policiais, armados, envolvidos no evento é visivelmente maior do que nas corridas anteriores ao atentado.