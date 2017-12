Gil é o mais rápido em treino da IRL Pelo menos no primeiro treino da Indy Racing League em Phoenix, a expectativa do brasileiro Gil de Ferran se confirmou. Ele foi o mais rápido na sessão livre realizada à tarde no oval de 1 milha. Há 15 dias, logo depois do banho que o norte-americano Sam Hornish Jr., da Panther, deu nos concorrentes durante o GP de Miami, primeira etapa do campeonato, Gil garantia em Phoenix as coisas seriam diferentes, pois a Penske saiu-se muito bem nessa pista durante a pré-temporada. Nesta sexta-feira, ele deixou Hornish Jr. para trás. O brasileiro fez o tempo de 20s315 (média de 285,119 km/h), obtido na sessão da manhã. Hornish Jr. cravou em sua passagem mais rápida 20s357, média de 284,540 km/h. O terceiro no treino foi o norte-americano Robbie Buhl, da Reinbold Racing, com o tempo de 20s424, um dos poucos a melhorar o tempo na sessão da tarde. Gil, porém, prefere a prudência. "Tivemos um dia muito produtivo, até porque enfrentamos situações diferentes daquelas que encontramos durante os treinos de pré-temporada. Mas encontramos um bom acerto logo pela manhã e isso ajudou. Só que ainda há muito trabalho a fazer??, disse o piloto, pensando no treino oficial deste sábado à tarde e também na corrida de domingo. Hélio Castro Neves, companheiro de Gil na Penske, terminou o primeiro dia de treinos apenas com o 13.º tempo (20s908). Mas não pareceu se importar muito. "O plano, hoje, foi trabalhar para encontrar o melhor acerto. À tarde, inclusive, andei sempre com o tanque cheio??, explicou Helinho, que na sessão livre deste sábado pela manhã irá preparar o carro para o treino de classificação. Felipe Giaffone, no MoNunn, fez o sexto tempo em Phoenix (20s635). "O carro está bom, estável??, avaliou Giaffone, que gostou mais do comportamento do seu G Force/Chevy no período da tarde. "Com o tanque cheio, em situação de corrida, ele se mostrou constante.?? Ayrton Daré, da A. J. Foyt, foi o 22.º entre os 26 pilotos que treinaram nesta sexta. Sam Hornish Jr. lidera o campeonato com 52 pontos (50 pela vitória e dois por liderar mais voltas em Miami), à frente de Gil, que marcou 40 pontos com o segundo lugar na etapa inicial, e de Helinho - 35 com o terceiro lugar em Homestead. Neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília) acontece o treino que define o grid. A corrida, domingo, em 200 voltas, tem largada prevista para as 18 horas.