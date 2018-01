Gil é o mais rápido em treino livre Gil de Ferran, da Penske, foi o mais rápido no treino livre para o GP de Houston de Fórmula Indy, realizado na manhã deste sábado. O brasileiro marcou o tempo de 1min00s408. Em segundo ficou Cristiano da Matta, da Newman-Haas (1min00s661), seguido de seu companheiro Christian Fittipaldi (1min00s798), e pelo italiano Alex Tagliani, da Forsythe (1min00s846). Hélio Castro Neves, da Penske, foi o quinto (1min00s858). A sessão foi realizada com tempo fechado, mas pista seca. O início da sessão foi marcado por um incidente envolvendo os dois pilotos da Chip Ganassi, o brasileiro Bruno Junqueira e o norte-americano Memo Gidley. Eles bateram logo após saírem do boxe, com menos de um minuto do treino, forçando a interrupção da sessão. Bruno reclamou bastante do companheiro, por tê-lo fechado. Os dois, que ainda brigam para ficar na Ganassi, na vaga ainda indefinida para 2002 - o primeiro piloto será o sueco Kenny Brack - tiveram de pegar seus carros reservas para prosseguirem no treino. Bruno terminou o treino com o 14.º tempo, 1min01s385. Logo depois, o sueco Kenny Brack, da Team Rahal, líder da temporada, "atropelou?? o brasileiro Cristiano da Matta, da Newman-Haas, ao perder o ponto de freada na entrada de uma curva, sem conseqüências mais graves, porém. Brack ficou com o oitavo tempo (1min01s003), O treino teve outras quatro interrupções, por conta de batidas contra os muros de proteção e motores estourados. Dos demais brasileiros, Roberto Moreno, da Patrick, foi nono (1min01s118); Tony Kanaan, da MoNunn, 10.º (1min01s146); Maurício Gugelmin, da PacWest, 15.º (1min013s387); e Max Wilson, da Arciero/Blair, o 26.º (1min05s935). A sessão que define o grid para a 17.ª etapa válida da temporada da F-Indy será disputada esta tarde, com início previsto para as 15h45.