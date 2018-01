Gil encerra carreira com chave de ouro O brasileiro Gil de Ferran viveu nesta segunda-feira seu primeiro dia como ex-piloto e pai mais presente. Após vencer no Texas a Chevy 500, prova que encerrou o campeonato da Indy Racing League e também sua carreira dentro das pistas, Gil voltou para casa a bordo de um avião Legacy, um dos mais modernos do mundo, colocado à sua disposição pela Embraer, a fabricante da aeronave, como maneira de homenageá-lo. Ele estava com os filhos Anna Elisabeth e Luke, que levou ao Texas para assistir à última corrida de sua carreira. Gil, que mora em Fort Lauderdale, na Flórida, aproveitou o avião para dar carona a Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, brasileiros que, junto com ele, chegaram à última etapa disputando o título da IRL - mas foi o neozelandês Scott Dixon quem acabou campeão ao chegar em segundo na corrida disputada no Texas Motor Speedway. Na parte externa da aeronave foi escrito o nome do piloto e a frase "flying to the finish line??. A viagem foi descontraída. Gil comemorou o encerramento da carreira com chave de ouro e Tony e Helinho, aparentemente, já haviam superado o acidente em que se envolveram durante a corrida e que os tirou da briga pelo título. O grave acidente com o sueco Kenny Brack foi comentado pelos três pilotos. Ainda no domingo, no autódromo, Gil, apesar de toda a experiência no automobilismo, revelou ter ficado impressionado com a batida de Brack - o carro do sueco, após ser tocado pelo do sul-africano Tomas Scheckter, decolou, bateu na grade de proteção e espatifou-se. "Foi uma cena horrível. Acidentes são a parte triste do nosso esporte. Vamos ficar torcendo pela recuperação do Kenny??, disse. Cirurgia - Kenny Brack sofreu fraturas nos tornozelos, no fêmur direito, no osso esterno (região do tórax) e na vértebra L3. Ele foi operado no Hospital Parkland Memorial, em Dallas. Segundo o diretor-médico da IRL, doutor Henry Bock, o piloto está alerta e consciente. Bock disse nesta segunda-feira que o estado do piloto é grave, mas estável.