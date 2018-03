Gil esquenta luta pelo título da IRL Gil de Ferran obteve sábado à noite, no GP da Nashville da Indy Racing League (IRL), uma vitória bem a seu estilo. Passou a maior parte das 200 voltas no bloco da frente, mas sem forçar o carro. Sua preocupação era com a "arrancada final?. No giro 173, o piloto da Penske assumiu a liderança e não deu chances para os rivais. Completou a prova em 1h53m18s4386 e pulou para o segundo posto no campeonato, com 289 pontos. O também brasileiro Tony Kanaan, nono colocado na prova, ainda lidera, com 303. Foi a segunda vitória de Gil nesta temporada - ganhou também as 500 Milhas de Indianápolis. Ele se aproximou bastante de Tony Kanaan na classificação, mas, fiel a seu estilo, não se empolga. "Precisamos manter os pés no chão, pois ainda temos muitas provas e o campeonato está muito competitivo.? Isso não quer dizer que Gil não tenha feito festa. Ao sair do carro, ganhou de presente uma guitarra - Nashville é a capital norte-americana da música country -, e fingiu estar tocando o instrumento, gesto que repetiu no pódio. O neozelandês Scott Dixon, que largou na pole, chegou em segundo em Nashville (a 0s1322 de Gil) e soma 288 na classificação. Hélio Castro Neves, terceiro no GP, tem 282, em quarto na temporada. O outro brasileiro da categoria, Vítor Meira, abandonou a corrida. A próxima etapa da IRL será domingo, em Michigan.