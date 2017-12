Gil fica empolgado com performance A Penske voltou a mostrar nesta sexta-feira, nos primeiros treinos livres para o GP da Elkhart Lake de F-Indy, sua força em circuitos mistos. O brasileiro Gil de Ferran foi o mais rápido do dia, sem precisar fazer muito esforço. Por isso, o normalmente comedido campeão mundial disse o que espera no treino oficial deste sábado. "Quero a pole e ficarei bastante desapontado se, no mínimo, não largar entre os três primeiros", afirmou. Nesta sexta-feira, Gil fez sua melhor volta na pista de 6.513 metros de Elkhart Lake em 1min41s055, média de 232,029 km/h. Esse tempo foi obtido no treino da tarde, quando a pista, mais emborrachada, ficou mais veloz também e quase todos os pilotos melhoraram o tempo em relação à sessão matinal. "E amanhã vai estar ainda mais rápida, pelo menos um segundo??, previu o brasileiro. O norte-americano Jimmy Vasser, da Patrick, foi o segundo mais rápido nesta sexta-feira (1min41s284, média de 231,054 km/h), com o escocês Dario Franchitti, da Green, em terceiro (1min41s315, média de 231,433 km/h). Terceiro colocado na temporada, com 89 pontos - seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves, tem 103, e o líder do campeonato, o sueco Kenny Brack, soma 104 -, Gil sabe que é importante aproveitar as corridas em circuitos mistos para manter-se na luta pelo bi. E espera que seu carro continue apresentando um rendimento tão bom. "Por enquanto, está tudo tranqüilo, sem drama. E espero que continue." A luta pela pole, porém, tem tudo para ser mais complicada do que foi o treino desta sexta-feira. A "ameaça" é de Vasser. "Meu carro está muito bom. Aproveitamos para testar algumas coisas, que nos serão úteis no qualifying", explicou o norte-americano. A Patrick tem mesmo boas perspectivas em Elkhart Lake. O outro piloto da equipe, Roberto Moreno, andou sempre entre os mais rápidos e ficou em quinto nos treinos livres (1min41s444). "Estamos competitivos", resumiu Moreno. Hélio Castro Neves, também da Penske, 9º colocado no treino desta sexta-feira, não se abalou. "Testamos algumas coisas. Isso foi o mais importante." Outros brasileiros nos treinos livres: Cristiano da Matta, da Newman-Haas, foi o 6º colocado; Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, o 7º; Tony Kanaan, da MoNunn, o 8º; Maurício Gugelmin, o 9º; Christian Fittipaldi, o 18º; e Max Wilson, da Arciero/Blair, apenas o 25º. No treino da tarde, Max teve o motor Ford de seu carro estourado na primeira volta. Até hoje, ele usou propulsores do ano passado. Neste sábado, "estréia?? um motor 2001, o mesmo utilizado pelos outros pilotos que correm com Ford. O treino de classificação neste sábado será das 3h45 às 17 horas (horário de Brasília). A corrida de domingo tem largada prevista para as 14 horas e mais uma vez a TV Record não mostrará ao vivo. Passará o teipe a partir das 16h45.